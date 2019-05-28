Мировые автопроизводители пожаловались в ФСБ на краснодарские суды

Мировые автоконцерны, в том числе Mercedes, Hyundai, Kia и Jaguar пожаловались на краснодарские суды в ФСБ и лично генеральному прокурору России Юрию Чайке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на авторов коллективного заявления. Издание уточняет, что Генпрокуратура не подтвердила факт поступления обращения.

Представители автоконцернов указали на якобы существующую на Кубани мошенническую схему. По их словам, покупатели машин обращаются в суды в течение 15 дней после приобретения авто с жалобами на дефекты. Всех подобных клиентов автосалонов представляет одна организация — «Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края».

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Судебные экспертизы по части дефектов проводят всегда одни и те же специалисты, которые подтверждают наличие брака. При этом заявитель на проверку не является и машину не предоставляет. Затем суды удовлетворяют иск и обязывают производителей вернуть деньги. Суммы зачастую получаются в несколько раз больше, чем изначальная стоимость машины.

Автопроизводители указали даже конкретные суды Краснодара: Прикубанский, Советский, Октябрьский и Ленинский. Согласно данным жалобщиков, решения выносят одни и те же судьи, и наблюдается такая деятельность с 2016 года.

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