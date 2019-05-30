Дизайнер и бьюти-блогер Айза Анохина сразила подписчиков очередным постом на своей странице в Instagram. 34-летняя уроженка Грозного выложила в сеть фото, на котором позирует на побережье, сидя в подвесном кресле.

Знаменитость в описании к фото рассказала, как ей удалось добиться такого потрясающего эффекта.

«Ноги побрила, попу отклячила и села, свесив второй подбородок. Его, кстати, зовут Жорж», — написала Айза Анохина.

Instagram @aizalovesam

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Впечатленные увиденным подписчики не стали скупиться на комплементы, отметив, что никакого второго подбородка у Айзы Анохиной попросту нет. Многие обратили внимание на ее идеальный пресс, а кому-то девушка показалась чрезмерно худой, но при этом шикарной.

«Нет никакого второго подбородка! Очень красивое фото!»

«У Вас обалденный пресс, Айза!»

«Ты просто на комплимент нарываешься! Нет у тебя недостатков!»

«Худющая — красивущая», — пишут юзеры на странице Айзы Анохиной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Айзу Анохину в Камбодже приступ панической атаки довел до реанимации.