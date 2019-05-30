Жителей Санкт-Петербурга ждет довольно жаркое лето. Об этом в интервью 5-tv.ru заявил профессор Российского гидрометеорологического университета Валерий Малинин. По словам синоптика, средняя температура в Северной столице летом ожидается выше нормы. В четверг, 30 июня, столбик термометра опустится до отметки 14-16 градусов тепла, а после температура будет только расти.

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Уже к выходным воздух прогреется до +16-18 градусов, а средняя температура в первой половине июня составит 20-25 градусов днем и 10-15 — ночью. Однако высокие температуры чреваты неблагоприятными последствиями, отмечает метеоролог.

Как подчеркнул Валерий Малинин, летом в Северной столице возможны резкие перепады давления, которые могут спровоцировать смерчи. Так, в 2018 году петербуржцы уже стали свидетелями вихря над Ладожским озером, и не исключено, что это явление повторится.

«Летом, когда теплая погода, когда происходит резкая смена атмосферного давления, когда проходит, скажем, холодный фронт и вытекает на теплую воздушную массу», — пояснил синоптик.

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