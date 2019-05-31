«Без проблем!»: Бузова в ярости из-за просьбы дизайнера не носить его вещи

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В социальных сетях Ольга Бузова поделилась с поклонниками неприятной историей, которая произошла на съемках YouTube-шоу Собчак.

Фото: Instagram @buzova86

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Ольга Бузова 469

Ольга Бузова возмутилась просьбой не надевать брендовую куртку известного российского дизайнера. Об этом звезда многословно рассказала на своей странице в Instagram.

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Поводом для поста стал новый выпуск YouTube-шоу Ксении Собчак, в котором она встретилась со светскими львицами. Во время званого ужина дамы обсудили модные бренды, а Ксения рассказала о том, что один из российских дизайнеров просил ее поговорить с Бузовой и попросить, чтобы Ольга больше не носила его вещи.

«После ваших сплетен, уважаемый Демна, я хочу вернуть все, что приобрела у вас! Без проблем! Я купила куртку вашего пошива в Милане за 300 тысяч рублей и кроссовки в ЦУМе за 60 тысяч. С радостью готова вам ее вернуть! А вы верните мне мои деньги, я предпочту их потратить на благое дело!» — возмутилась Бузова.

Также теледиве не понравилось и то, что собравшиеся на съемках шоу барышни определяли статус и «элитность» человека по брендам, которые он носит. По мнению певицы, главный критерий человека из высшего общества — это ум.

«„Люкс“ — это не те люди, которые вышли удачно замуж, и их содержат мужья, это намного больше! Я никогда не слышала, чтобы, к примеру, мировые звезды когда-то на кого-то не так посмотрели из-за того, что на нем не Versace, а H&M», — негодует Бузова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Бузова купила пятую квартиру в Москве за 60 миллионов рублей.

Тема:
Ольга Бузова 469
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