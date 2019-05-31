«Против лишь алкоголики»: Милонов «заступился» за 10-дневные новогодние каникулы

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил против коротких новогодних каникул, о которых ведется речь в проекте постановления правительства о переносе праздничных дней. Согласно документу, в 2020 году россияне будут отдыхать только восемь дней, что на два дня меньше, чем в 2017 и 2018 годах.

По мнению Милонова, сокращение выходных негативно скажется на здоровье граждан. «В самый депрессивный период, когда минимальный световой день» россиянам просто необходим полноценный отдых, считает депутат, а за восемь дней полностью восстановиться просто невозможно.

По словам политика, за сокращение новогодних каникул могут выступать только те, кто имеет пристрастие к алкоголю.

«Против длинных зимних каникул выступают алкоголики, которые пропивают все деньги <.> Им потом не на что бухать. Это люди с ограниченными жизненными интересами. Но мы идем на поводу у этой деструктивной, социально вредной части населения», — цитирует депутата URA.RU.

Говоря о преимуществах длительных новогодних каникул, Милонов также отметил, что они позитивно сказываются на развитии малого бизнеса. Сельхозпроизводство, в свою очередь, не зависит от праздничных дней вовсе — «под толстым слоем снега все равно ничего невозможно делать», подчеркнул политик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) рассмотрит проект постановления правительства о переносе праздничных дней в 2020 году. Согласно документу, новогодние каникулы в России в следующем году продлятся только восемь дней.