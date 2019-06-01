Друг задушенной любовницы главы Раменского района: «Чиновник мог ее убить»

, 1:44 Эксклюзивное интервью 91

Илья Паймушкин охарактеризовал погибшую зампредседателя местной Общественной палаты как яркую женщину, которая стремилась помогать чужим людям и вникала в их проблемы.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Пятый канал

Друг задушенной зампредседателя подмосковной Общественной палаты Евгении Исаенковой Илья Паймушкин считает, что ее мог убить глава Раменского района Андрей Кулаков, которому приписывали любовные отношения с погибшей.

В настоящий момент подмосковный чиновник задержан по подозрению в убийстве женщины.

«Да, я это предчувствовал на самом деле. Сам процесс удушья — достаточно интимная тема, просто так человека не задушишь, нужно быть в близости с человеком, доверять ему, поэтому не исключил убийство на почве личных отношений. И второе, мне сказали, что она развелась с мужем, хотя она очень ревностно относилась, хорошо о нем отзывалась, хотя он был достаточно старше ее. Про главу района (Кулакова — Прим.ред.) она часто говорила, когда он был еще главой поселка Удельный, а потом его назначали главой района. Изначально вся эта история была достаточно подозрительной, я предполагал, что в ней могут быть замешаны люди, связанные с властью», — рассказал Паймушкин 5-tv.ru.

На уточняющий вопрос, мог ли задержанный чиновник учинить расправу над Исаенковой, он ответил:

«Да, я считаю, что мог. (убить женщину — Прим.ред.) Я с ним не общался. Чисто физиогномически, по ее отзывам о нем, он достаточно самолюбивый был человек», — подчеркнул он, добавив, что никогда не доверял Кулакову.

Паймушкин также охарактеризовал погибшую подругу как неравнодушную к проблемам других людей.

«Она была яркой девушкой, она всегда старалась быть правдорубом, старалась помогать, вникать в проблемы чужих людей, то есть человек глубоко порядочный. Ничего плохого за ней никогда не слышал, не замечал, не видел», — отметил он.

Как передавал 5-tv.ru, по версии следствия, в ночь с 1-го на 2-е мая в салоне автомобиля Кулаков задушил возлюбленную Евгению Исаенкову, с которой у него сложились «неприязненные отношения». По предварительной информации, в автомобиле обнаружили частицы ДНК, принадлежащие Кулакову.

Убитая состояла в браке и воспитывала 10-летнюю дочь, которая последней видела женщину. По словам ребенка, в тот день мать сказала, что ей необходимо срочно поехать помочь хорошему человеку. Искать женщину начали только утром следующего дня.

В навигаторе автомобиля, где обнаружили тело Исаенковой, был забит адрес места происшествия.

Читайте также

Осужденному за коррупцию экс-мэру Владивостока предъявят новый иск

Задержан бывший министр Пензенской области Владимир Стрючков
+21° Днём +17°
Ночью +7°
65.38
0.32 72.84
0.42
Гороскоп на 1 июня: Стрельцы, вы слишком доверчивы

Последние новости

3:01
Гороскоп на 1 июня: Стрельцы, вы слишком доверчивы
2:23
Джон Бон Джови станцевал с поклонницей на концерте в «Лужниках»
1:59
11 человек погибли в результате стрельбы в Вирджиния-Бич в США — видео
1:44
Друг задушенной любовницы главы Раменского района: «Чиновник мог ее убить»
1:23
Как русские фамилии изменят на Украине — видео
0:48
«Вылитый отец»: Подписчики Барановской об их сыне с Аршавиным — фото
0:29
«Залезть в «Бутылку»: Где незабываемо поесть в «Новой Голландии»
0:24
Более 1,6 тысячи НКО получат президентские гранты на общую сумму 3,3 млрд рублей
0:01
«Ты кто?» — композитор Веры Брежневой о Прохоре Шаляпине
23:52
Чужими руками жар загребать: Как Зеленский надеется вернуть потерянные Киевом территории
23:45
«Бред полный»: Волейболист «Зенита» отрицает, что был за рулем «затонувшей» Audi
23:16
15 пассажиров пострадали из-за турбулентности в самолете по пути в Аргентину
22:56
Эксклюзивное видео: камеры засняли путь «золотой» Audi волейболиста «Зенита» до «заплыва» в пруду
22:32
Агилера показала голую грудь с накладками на сосках в виде автомата Калашникова
22:18
Новые детали жуткого убийства любовницы главы Раменского района
21:56
Грузия экстрадирует в РФ вероятного убийцу следователя Шишкиной
21:43
В новой Call of Duty надо помогать сирийским «Белым каскам»
21:28
Пробоин и капель крови не обнаружено в утопленном Audi волейболиста «Зенита»
21:11
Видео: Трамп ввел торговые пошлины на все товары из Мексики
20:52
Фанатам предлагают попробовать «Зенит» на вкус

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

«Светская хроника» бьет рекорды!

Интерес к программе «Светская хроника» у зрителей Пятого канала продолжает расти. Рекордные результаты достигнуты в аудиториях «Все 25-59» и «Женщины 25-59», что позволило Пятому занять призовые места в тройке лидеров федерального телесмотрения.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал получил 16 наград конкурса «МедиаБренд»

В Москве прошла торжественная церемония награждения Седьмого конкурса «МедиаБренд». 16 работ Пятого канала заняли призовые места — это рекордное количество наград! Три первых, четыре вторых и девять третьих мест. Ровно в два раза больше, чем годом ранее!

5-tv.ru

Таблоид

Звезда «Игры престолов» Иван Реон рассказал, почему недоволен финалом сериала

Накануне финального эпизода «Игры престолов», Петербург посетил Иван Реон, сыгравший роль Рамси Болтона.

Интервью