Друг задушенной любовницы главы Раменского района: «Чиновник мог ее убить»

Друг задушенной зампредседателя подмосковной Общественной палаты Евгении Исаенковой Илья Паймушкин считает, что ее мог убить глава Раменского района Андрей Кулаков, которому приписывали любовные отношения с погибшей.

В настоящий момент подмосковный чиновник задержан по подозрению в убийстве женщины.

«Да, я это предчувствовал на самом деле. Сам процесс удушья — достаточно интимная тема, просто так человека не задушишь, нужно быть в близости с человеком, доверять ему, поэтому не исключил убийство на почве личных отношений. И второе, мне сказали, что она развелась с мужем, хотя она очень ревностно относилась, хорошо о нем отзывалась, хотя он был достаточно старше ее. Про главу района (Кулакова — Прим.ред.) она часто говорила, когда он был еще главой поселка Удельный, а потом его назначали главой района. Изначально вся эта история была достаточно подозрительной, я предполагал, что в ней могут быть замешаны люди, связанные с властью», — рассказал Паймушкин 5-tv.ru.

На уточняющий вопрос, мог ли задержанный чиновник учинить расправу над Исаенковой, он ответил:

«Да, я считаю, что мог. (убить женщину — Прим.ред.) Я с ним не общался. Чисто физиогномически, по ее отзывам о нем, он достаточно самолюбивый был человек», — подчеркнул он, добавив, что никогда не доверял Кулакову.

Паймушкин также охарактеризовал погибшую подругу как неравнодушную к проблемам других людей.

«Она была яркой девушкой, она всегда старалась быть правдорубом, старалась помогать, вникать в проблемы чужих людей, то есть человек глубоко порядочный. Ничего плохого за ней никогда не слышал, не замечал, не видел», — отметил он.

Как передавал 5-tv.ru, по версии следствия, в ночь с 1-го на 2-е мая в салоне автомобиля Кулаков задушил возлюбленную Евгению Исаенкову, с которой у него сложились «неприязненные отношения». По предварительной информации, в автомобиле обнаружили частицы ДНК, принадлежащие Кулакову.

Убитая состояла в браке и воспитывала 10-летнюю дочь, которая последней видела женщину. По словам ребенка, в тот день мать сказала, что ей необходимо срочно поехать помочь хорошему человеку. Искать женщину начали только утром следующего дня.