«Не отличить!»: Вера Брежнева показала старшую дочь

Вера Брежнева похвасталась повзрослевшей дочерью. На своей странице в Instagram певица рассказала о том, что Соня окончила школу.

«И пусть не верится (это со временем все же придет) что сегодня моя старшая доченька окончила школу, но это такое приятное чувство — смесь любви, гордости, щемящей тоски и восхищения», — поделилась своими впечатлениями певица.

Текстом Брежнева сопроводила совместную фотографию с дочерью из Калифорнии. Сама Вера позирует в черной блузке и белой юбке, а Соня выбрала светлое платье с графическим принтом. Поклонники по достоинству оценили и снимок, и торжественный повод для его публикации.

Instagram @ververa

«Когда не отличить, где мать, а где дочь.»

«Поздравляю вас, девочки!»

«Поздравляю с окончанием Сонечку и Вас, Верочка!» — пишут фолловеры.

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Многие почитатели Брежневой выразили свое восхищение молча — за первый час с момента публикации фотография набрала больше 73 тысяч лайков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Брежнева в сексуальном купальнике взбудоражила поклонников.