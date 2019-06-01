«Почти наверняка» — британцы ждут объявления о новой беременности Меган Маркл

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Букмекерские конторы уже принимают ставки.

Фото: www.globallookpress.com

Поклонники королевской семьи уверены, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл не будут тянуть с рождением второго ребенка и объявят о новой беременности герцогини Сассекской очень скоро. Букмекерские конторы принимают ставки.

Однако, как пишет британский таблоид Daily Express, большинство уверены «почти наверняка», что о пополнении в королевской семье будет объявлено в 2020 году. Ставки на последующие годы уже значительно ниже.

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Первенец в семье герцога и герцогини Сассекских, восьмой правнук королевы Великобритании Елизаветы II появился на свет меньше месяца назад — 6 мая. Говорят, что Меган так погружена в заботу о маленьком Арчи, что нанятая для мальчика няня не выдержала контроля дотошной родительницы и уволилась через две недели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Дональд Трамп назвал Меган Маркл «злобной».

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