В Международный день защиты детей в Подмосковье задержана мать, оставившая своих малышей хостеле.

По данным Следственного комитета, 28 мая 30-летняя женщина с годовалыми сыном и дочерью обратилась в мини-отель в городе Котельники. Разместившись в одном из номеров, мать вышла из хостела под предлогом взять паспорт и не вернулась.

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Женщина призналась следователям, что понимает за что задержана, и заявила, что договорилась с няней, чтобы та присмотрела за детьми.

«Я детей не оставляла, я с ней договорилась, как с няней. И возле хостела я ничего не оставляла, я возле метро передавала детей. Человек видел, он вместе со мной передавал детей», — сказала она.

Женщине грозит уголовная ответственность по статьям о неисполнении родительских обязанностей и оставлении в опасности. Вскоре будет решен вопрос об избрании меры пресечения в отношении родительницы.