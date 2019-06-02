На этой неделе в Соединенных Штатах Америки изобрели новый химический элемент. Это сделали не ученые, а чиновники. Химический элемент называется «Свобода», и она, как выяснилось, не только добывается эксклюзивно в США, но и продается за приличные деньги иностранным государствам.

О существовании элемента почти синхронно сообщили замминистра энергетики США Марк Менезес и советник министерства по ископаемому топливу Стивен Винберг. Комментируя планы строительства нового терминала по сжижению природного газа в Техасе, Менезес официально заявил, что это будет «крайне важно для распространения по всему миру газа „Свободы“». А Винберг похвалил министерство за усилия по экспорту «молекул свободы по всему миру».

Сказать честно, от такого захода офигели даже американские СМИ. «Нью-Йорк Таймс», скажем, вспоминает историю с «картошкой свободы», в которую обычный картофель фри в Америке переименовали еще при Буше, в ходе конфликта с Францией. Там были уже давно забытые дипломатические битвы: США хотели вторгаться в Ирак, потому что у Хусейна якобы химическое оружие. Франция хотела доказательств и так разозлила «старшего брата», что тот переименовал «французскую картошку» french fries в «картошку свободы» freedom fries.

В данном случае журналисты, видимо, просто не поняли, в чем дело. А дело в данном случае в том, что Вашингтон усиленно и давно принуждает европейцев к покупке американского сжиженного газа и, соответственно, отказу от российского. У русского газа есть одно преимущество — он сильно дешевле. Поэтому администрация США просто сделала логичный вывод: чтобы втюхать свой более дорогой газ вместо чужого, более дешевого, надо переименовать свой. Таким образом усилив его, так сказать, продажные качества.

В итоге теперь мы знаем химическую формулу свободы. Свобода — это обычный газ, но добытый в США. И за такую свободу, конечно, нужно доплачивать.

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А мы можем только пожать плечами. Несколько лет в нашем интернете ходили шуточки про «тоталитарный» газ из России и «свободный», демократический газ из США. А теперь это больше не шутки. И если сегодня свобода объявлена товаром, то уже завтра, видимо, мы увидим новые изумительные новинки. Скажем, «принуждение к свободе» и «санкции за неправильную свободу» и так далее.

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