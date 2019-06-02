Менделееву и не снилось: в США «открыли» новый химический элемент — газ «Свободы»

, 9:43 Эфирная новость 89

Обозреватель программы «Известия. Главное» Виктор Мараховский — о новом «новом» химическом элементе и возможных последствиях такого «изобретения».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

На этой неделе в Соединенных Штатах Америки изобрели новый химический элемент. Это сделали не ученые, а чиновники. Химический элемент называется «Свобода», и она, как выяснилось, не только добывается эксклюзивно в США, но и продается за приличные деньги иностранным государствам.

О существовании элемента почти синхронно сообщили замминистра энергетики США Марк Менезес и советник министерства по ископаемому топливу Стивен Винберг. Комментируя планы строительства нового терминала по сжижению природного газа в Техасе, Менезес официально заявил, что это будет «крайне важно для распространения по всему миру газа „Свободы“». А Винберг похвалил министерство за усилия по экспорту «молекул свободы по всему миру».

Сказать честно, от такого захода офигели даже американские СМИ. «Нью-Йорк Таймс», скажем, вспоминает историю с «картошкой свободы», в которую обычный картофель фри в Америке переименовали еще при Буше, в ходе конфликта с Францией. Там были уже давно забытые дипломатические битвы: США хотели вторгаться в Ирак, потому что у Хусейна якобы химическое оружие. Франция хотела доказательств и так разозлила «старшего брата», что тот переименовал «французскую картошку» french fries в «картошку свободы» freedom fries.

В данном случае журналисты, видимо, просто не поняли, в чем дело. А дело в данном случае в том, что Вашингтон усиленно и давно принуждает европейцев к покупке американского сжиженного газа и, соответственно, отказу от российского. У русского газа есть одно преимущество — он сильно дешевле. Поэтому администрация США просто сделала логичный вывод: чтобы втюхать свой более дорогой газ вместо чужого, более дешевого, надо переименовать свой. Таким образом усилив его, так сказать, продажные качества.

В итоге теперь мы знаем химическую формулу свободы. Свобода — это обычный газ, но добытый в США. И за такую свободу, конечно, нужно доплачивать.

Стало известно, какие санкции США готовят против «Северного потока — 2»

А мы можем только пожать плечами. Несколько лет в нашем интернете ходили шуточки про «тоталитарный» газ из России и «свободный», демократический газ из США. А теперь это больше не шутки. И если сегодня свобода объявлена товаром, то уже завтра, видимо, мы увидим новые изумительные новинки. Скажем, «принуждение к свободе» и «санкции за неправильную свободу» и так далее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России с 1 июня вступил в силу запрет на поставку топлива на Украину.

Читайте также

+21° Днём +17°
Ночью +7°
65.38
0.32 72.84
0.42
Гороскоп на 2 июня: Овны, отмените все планы

Последние новости

10:41
На Балканах пытаются выкопать топор войны? По следам рейда косовского спецназа
10:15
Названа новая версия смерти звезды сериала «Возвращение Мухтара»
9:57
Джошуа лишился четырех чемпионских титулов после поражения в бою с Руисом
9:43
Менделееву и не снилось: в США «открыли» новый химический элемент — газ «Свободы»
9:29
Опять капризы? Меган Маркл недовольна условиями в королевской резиденции
9:15
Российские военные доставили в сирийскую деревню продукты и лекарства
8:56
Израиль назвал причину ракетного удара по Сирии
8:45
«Солнечная фея» — Гагарина «ослепила» подписчиков нежным фото
8:33
Полуголая блондинка, прервавшая финал ЛЧ, объяснила, зачем выбежала на поле
8:17
«Секс, завтрак, секс»: обнаженная Беркова о распорядке своего дня
8:09
Брошенные дети: Что движет «матерями-кукушками» и какое наказание их ждет — репортаж
7:52
«Суровый пацан»: Как Равшана Куркова выглядела в детстве — фото
7:39
Новые старые лица: Почему власть на Украине меняется, а проблемы остаются
7:24
«Очень тяжелый низ» — первое летнее фото Бузовой раскритиковали в сети
7:10
Власти оценили масштаб последствий от взрывов на заводе в Дзержинске
6:52
Названа идеальная продолжительность интимной близости
6:38
«Все при мне» — Стоцкая прокомментировала слухи о яйцеклетках для Киркорова
6:21
ПВО Сирии отразили ракетную атаку к югу от Дамаска
6:11
«Выпей меня до дна»: Обнаженная дочь Успенской выложила фото в воде
5:47
При получении визы США придется указывать страницы в социальных сетях

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

«Светская хроника» бьет рекорды!

Интерес к программе «Светская хроника» у зрителей Пятого канала продолжает расти. Рекордные результаты достигнуты в аудиториях «Все 25-59» и «Женщины 25-59», что позволило Пятому занять призовые места в тройке лидеров федерального телесмотрения.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал получил 16 наград конкурса «МедиаБренд»

В Москве прошла торжественная церемония награждения Седьмого конкурса «МедиаБренд». 16 работ Пятого канала заняли призовые места — это рекордное количество наград! Три первых, четыре вторых и девять третьих мест. Ровно в два раза больше, чем годом ранее!

5-tv.ru

Реклама