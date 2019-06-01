Площадь разрушения от взрывов на заводе в Дзержинске составила 800 «квадратов»

Площадь разрушения от взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области составила 800 квадратных метров. Всего на территории предприятия от взрывной волны и возникшего пожара повреждены пять зданий.

По состоянию на 17:00 по московскому времени Минздрав уточнил данные о пострадавших — 43 человека, большинство из которых — сотрудники предприятия. Госпитализированы 15 человек. Как рассказала заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Жанна Новикова, в основном у них диагностированы травмы головы и рваные раны.

Площадь пожара достигала 1,2 тысячи квадратных метров, однако к настоящему моменту возгорание ликвидировано.

Специалисты не обнаружили превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Дзержинске был введен режим ЧС после взрывов на заводе «Кристалл» утром, 1 июня.

Государственный научно-исследовательский институт «Кристалл» был учрежден в 1950-е годы и занимается созданием взрывчатых веществ и составов, а также безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации.