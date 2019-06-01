Очевидцы сняли оглушительные взрывы на заводе в Дзержинске с близкого расстояния

, 16:35 Видео 50

В результате ЧП на предприятии «Кристалл» в Нижегородской области пострадали уже 39 человек.

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Фото, видео: YouTube / Новости HD, Вконтакте @ovhdzr

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Взрыв на заводе в Дзержинске 11

Жители Дзержинска сняли на видео взрывы на заводе «ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области, прогремевшие утром в субботу, 1 июня. На кадрах видно, как густые клубы дыма сначала вздымаются в небо, а затем подряд гремят оглушительные взрывы.

Находившиеся на садовом участке неподалеку от предприятия люди, которые и сняли произошедшее на камеру, крайне напуганы.

В настоящее время известно о 39 пострадавших, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. Взрывной волны были выбиты стекла в радиусе трех километров.

Посредством громкоговорителей население города было оповещено о ЧП на заводе, однако, как было сказано, угрозы для жителей нет.

Ранее 5-tv.ru публиковал жуткие кадры последствий взрыва в Дзержинске с высоты птичьего полета.

Государственный научно-исследовательский институт «Кристалл» был учрежден в 1950-е годы и занимается созданием взрывчатых веществ и составов, а также безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации.

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