Татьяна Навка: «Мечтаю еще и о сыне!»

Прославленная фигуристка Татьяна Навка во всеуслышание призналась, что хотела бы родить сына. На данный момент спортсменка является мамой двоих дочерей — 18-летней Саши Жулиной, рожденной в браке с фигуристом Александром Жулиным, и четырехлетней Надежды, чьим папой является нынешний супруг — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Instagram @tatiana_navka

44-летняя Навка разместила в Instagram несколько трогательных фото с младшей дочкой, на которых они держатся за руки и улыбаются. Татьяна философски подписала снимки:

«Мне очень нравится выражение: «Дочь — это комплимент женщине от Бога, значит она достойна повторения!» Может это и нескромно, но я счастлива, что у меня две замечательные дочери!». Говорят: «Сын — это вечная любовь женщины!». Поэтому, мечтаю еще и о сыне!».

Подписчики в первую очередь заметили, как же похожи мама и дочка, а во-вторых пожелали исполнения желания Татьяны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Татьяна Навка очаровала Антонио Бандераса в Каннах.