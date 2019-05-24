Татьяна Навка появилась на благотворительном балу amfAR в необычной компании — фигуристка позировала с голливудским красавцем Антонио Бандерасом. Вечер был организован для сбора средств на исследования способов борьбы со СПИДом — одной из основных частей бала является аукцион.

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Навка выложила в сторис своего Instagram три фотографии с Бандерасом — Татьяна позирует в роскошном зеленом платье с вырезом, а Антонио одет в черно-белый костюм. Кроме Бандераса компанию Навке составил актер Кристоф Вальц, известный по роли Кинга Шульца в «Джанго Освобожденном» и Ганса Ланда в «Бесславных ублюдках».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Навка рассказала, какое будущее ждет их общую дочь с Дмитрием Песковым.