Владимир Зеленский выступил против «Северного потока-2»

, 6:45 45

Украинский лидер назвал приоритетной необходимость противодействия строительству газопровода.

Фото: Facebook @Володимир Зеленський

Тема:
Северный поток — 2 135

Украинский лидер Владимир Зеленский во вторник, 4 июня, на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой в Брюсселе выступил против «Северного потока-2». По словам главы Незалежной, приоритетным направлением в отношениях двух стран является необходимость противодействия строительству газопровода, сообщает URA.RU.

«Одним из важных направлений нашего общего взаимодействия на европейском уровне является вопрос энергетической безопасности, сохранения стратегической роли украинской ГТС и противодействия «Северному потоку-2», — сказал Владимир Зеленский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский сравнил себя с Порошенко на встрече с Юнкером.

Тема:
Северный поток — 2 135
1 июн
Стало известно, какие санкции США готовят против «Северного потока — 2»
17 мая
Окончание строительства «Северного потока -2» может быть отложено
16 мая
«Германия — не колония США»: в ФРГ объяснили выбор в пользу российского газа
16 мая
Меркель рассказала о возможностях ЕС остановить «Северный поток — 2»
14 мая
В США подготовили пакет санкций против строителей «Северного потока — 2»
3 мая
Посол США вновь пригрозил немецким компаниям санкциями за «Северный поток — 2»
30 апр
Прокладка «Северного потока — 2» началась в территориальных водах России
27 апр
В ФРГ связывают будущее страны с «Северным потоком — 2»
15 апр
Поправки к Газовой директиве утвердили в Совете ЕС
12 апр
Порошенко и Меркель признали наличие разногласий по «Северному потоку-2»

Читайте также

+15° Днём +12°
Ночью +8°
65.16
-0.39 73.42
0.20
Гороскоп на 5 июня: Козероги, кричите о себе на каждом шагу!

Последние новости

7:00
Саша Савельева официально объявила об уходе из группы «Фабрика»
6:45
Владимир Зеленский выступил против «Северного потока-2»
6:31
«Ласковый май — 2»: второй шанс для младшего Кокорина?
6:27
Пожар на складе стройматериалов в Санкт-Петербурге — фото
6:15
Идеальный пресс и тонкая талия: Джей Ло продемонстрировала безупречную фигуру
6:02
Комикс про Джанго и Зорро перенесут на большой экран
6:00
Установлены все участники драки в Подмосковье, где убили бывшего спецназовца
5:45
Лайфхак: Как вырастить розу из черенка — видео
5:21
Badcomedian против киноделов — что говорит закон?
5:01
Си Цзиньпин возглавит китайскую делегацию на ПМЭФ
4:30
«Привычка жениться»: Супруги Семак решили сыграть свадьбу во второй раз
4:07
В костромском ЖК «Венеция» устроили «потемкинский» детский сад — видео
3:29
«Вы все его прекрасно знаете»: Бузова нарушила два года воздержания
3:00
Гороскоп на 5 июня: Козероги, кричите о себе на каждом шагу!
2:45
В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд
2:31
Стали известны подробности взрыва в городе Гулькевичи на Кубани — видео
2:04
«Роскосмос» проводит открытый «кастинг» в космонавты
1:31
«Умереть от этого можно»: Эксперт оценил ущерб здоровью Бари Алибасова
1:03
Украинских христиан пустят на Афон только по справке — видео
0:30
Финляндия объявила войну шиповнику — видео

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Секреты «Алых парусов-2019»

До главного выпускного бала России остается меньше трех недель, но подробная программа и детали праздника по традиции держатся в секрете. Однако о некоторых новинках этого года организаторы все же готовы рассказать.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал получил 16 наград конкурса «МедиаБренд»

В Москве прошла торжественная церемония награждения Седьмого конкурса «МедиаБренд». 16 работ Пятого канала заняли призовые места — это рекордное количество наград! Три первых, четыре вторых и девять третьих мест. Ровно в два раза больше, чем годом ранее!

5-tv.ru

Реклама