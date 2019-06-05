Владимир Зеленский выступил против «Северного потока-2»

Украинский лидер Владимир Зеленский во вторник, 4 июня, на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой в Брюсселе выступил против «Северного потока-2». По словам главы Незалежной, приоритетным направлением в отношениях двух стран является необходимость противодействия строительству газопровода, сообщает URA.RU.

«Одним из важных направлений нашего общего взаимодействия на европейском уровне является вопрос энергетической безопасности, сохранения стратегической роли украинской ГТС и противодействия «Северному потоку-2», — сказал Владимир Зеленский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский сравнил себя с Порошенко на встрече с Юнкером.