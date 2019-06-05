Российские школьники завоевали четыре медали на Европейской олимпиаде по физике

В Риге состоялась торжественная церемония закрытия Европейской олимпиады по физике. Турнир проходил с 31 мая по 4 июня. Школьники из России стали обладателями четырех медалей.

Дмитрий Царев из Москвы завоевал золото, Иван Харичкин из Санкт-Петербурга — серебро, москвичка Татьяна Емельянова и петербуржец Александр Головастенко получили бронзу, Сергея Савельева из Москвы наградили почетной грамотой, сообщает ТАСС.

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Европейская олимпиада по физике проводится по образцу Азиатской и Иберо-Американской физических олимпиад. Впервые соревнование состоялось в Эстонии в 2017 году. Каждую страну представляет команда, в которой должно быть не более пяти школьников и одного руководителя.

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