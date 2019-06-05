Алые паруса. Что увидят зрители в этом году?

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В этом году у легендарного праздника выпускников «Алые паруса» знаменательная дата. Ровно 15 лет назад, после долгого перерыва, он был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Фото: Пятый канал

Тема:
Алые паруса 138

Юбилейный праздник, несомненно, станет особенным. Каждый год перед организаторами шоу встает сложная задача — удивить зрителей, сделать шоу незабываемым, совершенно новым, но при этом сохранить его основную идею и неповторимый характер.

16 мая в Кронштадте появился новый парусник. Затем главный символ «Алых парусов-2019» с гордым именем «Россия» ошвартовался на набережной Лейтенанта Шмидта. Сейчас судно готовится к празднику. Проход российского брига по акватории Невы в ночь с 23-го на 24 июня — подарок Акционерного Банка «РОССИЯ».

«Алые паруса» — это волшебство, это настоящее чудо, о котором в глубине своей души мечтает каждый. Этот праздник уже давно вышел за рамки городского.

«Алые паруса» объединяют тысячи молодых, восторженных сердец и заставляют их стучать в одном ритме. Они восхищают тысячи глаз, наполняют их слезами радости. Они помогают вчерашним школьникам преодолеть волнение и сделать шаг навстречу своему будущему. Они вдохновляют.

В этом году «Алые паруса» снова объединят миллионы людей по всему миру. Каждый сможет увидеть грандиозный концерт и водно-пиротехническое шоу. Кто-то своими глазами на Дворцовой площади и с набережных Невы, кто-то — в эфире Пятого канала, кто-то — в интернете на официальном сайте или в социальных сетях Пятого.

Зрителей ждет много сюрпризов. Новая уникальная сцена, которая будет трансформироваться прямо во время концерта. Качественное музыкальное оформление: яркие оригинальные композиции и новые прочтения старых песен. Интересным решением станет коллаборация оркестра с диджеями.

В ближайшее время организаторы раскроют и другие секреты грандиозного шоу — имена артистов, которые выступят перед выпускниками и сценарии театрализованных представлений.

Пятый канал будет транслировать праздник сразу с нескольких площадок. В этом году зрители увидят еще больше красивых кадров и интересных ракурсов. Это стало возможным благодаря большему количеству камер, задействованных в трансляции. Их теперь — 54.

23 июня в 22.00 включай Пятый канал и смотри самое главное событие лета — незабываемые «Алые паруса»!

Тема:
Алые паруса 138
5 июн
Секреты «Алых парусов-2019»
4 июн
Бриг «Россия» впервые прошел по Неве в преддверии «Алых парусов»
27 мая
Пятый канал стал организатором «Алых парусов» в 2019 году
25 мая
Для петербургских школьников прозвучал последний звонок — видео
22 мая
Главный символ «Алых парусов-2019» бриг «Россия» прибыл в порт постоянной приписки — Санкт-Петербург
22 мая
Главный символ праздника выпускников «Алые паруса» бриг «Россия» прибыл в Петербург
20 мая
«Алые паруса — 2019»: Чем бриг «Россия» отличается от своего предшественника?
19 мая
Бриг «Россия» — главный символ праздника выпускников — примеряет алые паруса
16 мая
Парусник «Россия», который примет участие в «Алых парусах -2019», вошел в Кронштадт
29 апр
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге

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Алые паруса. Что увидят зрители в этом году?
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Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Алые паруса. Что увидят зрители в этом году?

Каждый год перед организаторами шоу встает сложная задача — удивить зрителей, сделать шоу незабываемым, совершенно новым, но при этом сохранить его основную идею и неповторимый характер.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал получил 16 наград конкурса «МедиаБренд»

В Москве прошла торжественная церемония награждения Седьмого конкурса «МедиаБренд». 16 работ Пятого канала заняли призовые места — это рекордное количество наград! Три первых, четыре вторых и девять третьих мест. Ровно в два раза больше, чем годом ранее!

5-tv.ru

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