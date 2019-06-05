Алые паруса. Что увидят зрители в этом году?

Юбилейный праздник, несомненно, станет особенным. Каждый год перед организаторами шоу встает сложная задача — удивить зрителей, сделать шоу незабываемым, совершенно новым, но при этом сохранить его основную идею и неповторимый характер.

16 мая в Кронштадте появился новый парусник. Затем главный символ «Алых парусов-2019» с гордым именем «Россия» ошвартовался на набережной Лейтенанта Шмидта. Сейчас судно готовится к празднику. Проход российского брига по акватории Невы в ночь с 23-го на 24 июня — подарок Акционерного Банка «РОССИЯ».

«Алые паруса» — это волшебство, это настоящее чудо, о котором в глубине своей души мечтает каждый. Этот праздник уже давно вышел за рамки городского.

«Алые паруса» объединяют тысячи молодых, восторженных сердец и заставляют их стучать в одном ритме. Они восхищают тысячи глаз, наполняют их слезами радости. Они помогают вчерашним школьникам преодолеть волнение и сделать шаг навстречу своему будущему. Они вдохновляют.

В этом году «Алые паруса» снова объединят миллионы людей по всему миру. Каждый сможет увидеть грандиозный концерт и водно-пиротехническое шоу. Кто-то своими глазами на Дворцовой площади и с набережных Невы, кто-то — в эфире Пятого канала, кто-то — в интернете на официальном сайте или в социальных сетях Пятого.

Зрителей ждет много сюрпризов. Новая уникальная сцена, которая будет трансформироваться прямо во время концерта. Качественное музыкальное оформление: яркие оригинальные композиции и новые прочтения старых песен. Интересным решением станет коллаборация оркестра с диджеями.

В ближайшее время организаторы раскроют и другие секреты грандиозного шоу — имена артистов, которые выступят перед выпускниками и сценарии театрализованных представлений.

Пятый канал будет транслировать праздник сразу с нескольких площадок. В этом году зрители увидят еще больше красивых кадров и интересных ракурсов. Это стало возможным благодаря большему количеству камер, задействованных в трансляции. Их теперь — 54.

23 июня в 22.00 включай Пятый канал и смотри самое главное событие лета — незабываемые «Алые паруса»!