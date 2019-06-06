Сотрудники ГУСБ МВД России расследуют убийство в Калмыкии

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В районе села Кегульта было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержаны сотрудники полиции.

Фото: Известия/ Зураб Джавахадзе

Сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России прибыли в Республику Калмыкия для оказания практической помощи в расследовании тяжкого преступления. 31 мая в дежурную часть Управления МВД РФ по городу Элисте поступило заявление местного жителя о пропаже родственницы. В результате оперативно-розыскных мероприятий тело женщины с признаками насильственной смерти было найдено в районе села Кегульта. Об этом сообщается на официальном сайте МВД РФ.

«По решению руководства МВД России для оказания практической помощи в Республике Калмыкия работает группа сотрудников Главного управления собственной безопасности Министерства», — сообщает Ирина Волк.

По предварительной информации, в убийстве подозреваются три участковых уполномоченных полиции Управления МВД России по городу Элисте. Двое из них задержаны и проверяются на причастность к совершению преступления. Розыск третьего подозреваемого продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Красногорский городской суд Московской области арестовал на два месяца, сроком до 2 августа, Сергея Ходжаяна — предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.

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