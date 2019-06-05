Предполагаемый убийца бывшего спецназовца ГРУ арестован до 2 августа

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Ранее суд применил такую же меру пресечения для второго обвиняемого по делу об убийстве Никиты Белянкина в Подмосковье.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Убийство спецназовца в Подмосковье 14

Красногорский городской суд Московской области арестовал на два месяца, сроком до 2 августа, Сергея Ходжаяна — предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. В зале суда обвиняемый не признал вину.

Ранее такая же мера пресечения была избрана для второго обвиняемого по этому делу — гражданина Армении Нарека Степаняна.

Трагедия произошла в ночь на 2 июня в Красногорском районе Московской области. Никита Белянкин гулял с девушкой и увидел, как толпа избивает двух мужчин. Попытался разнять и получил удар ножом в сердце. Погибший Никита Белянкин служил в спецназе ГРУ, участвовал в боевых действиях в Сирии. Его похоронят 6 июня на Митинском кладбище в Москве.

Тема:
Убийство спецназовца в Подмосковье 14
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