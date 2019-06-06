Конец войны за наследство: Сестра Элины Быстрицкой выиграла суд

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Бывшая помощница актрисы Ксения Рубцова обвиняла Софию Шегельман в незаконном обогащении, однако женщине удалось доказать свою невиновность.

Фото: ТАСС / Владимир Астапкович

Вопрос с наследством народной артистки СССР Элины Быстрицкой наконец-то решен. Актриса умерла еще 26 апреля, однако с тех пор ее помощница Ксения Рубцова и сестра Софья Шегельман так и не смогли прийти к соглашению, кому из них достанется состояние покойной звезды.

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Согласно завещанию, наследницей Быстрицкой является ее родственница. Свое право на владение квартирой и другим имуществом покойной артистки Шегельман подтвердила официальным документом. Но помощница звезды Ксения Рубцова, вероятно, не удостоверившись в этом, подала иск в суд. Она обвинила свою «соперницу» в незаконном обогащении за счет знаменитой родственницы.

Во вторник, 4 июня, Пресненский суд Москвы вынес окончательное решение по этому вопросу. Он постановил, что Шегельман не замешана ни в каких финансовых махинациях, поскольку сторона, отстаивавшая данную точку зрения, не смогла привести документы, необходимые для того, чтобы подтвердить свою правоту.

«Я довольна результатом, справедливость восторжествовала. Самый мощный стимул к успеху — это отсутствие альтернативы. За свое честное имя я буду бороться до конца», — цитирует сестру Быстрицкой Starhit.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что со счетов Элины Быстрицкой пропали 38 миллионов рублей.

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