Видео с места убийства мастера спорта по борьбе в Москве

В сети опубликовано видео с места убийства мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Трагедия произошла в ночь на субботу, 8 июня, на юго-западе Москвы на улице Южнобутовская.

34-летний спортсмен заступился за беременную женщину, к которой приставали хулиганы. В ответ на сделанное замечание, трое злоумышленников начали жестоко избивать мужчину, нанося ему множественные удары руками и ногами в область головы.

Когда обессиленный спортсмен упал в воду, разъяренные хулиганы продолжили наносить увечья, пока Сергей Чуев не скрылся под водой. Спасти мужчину пыталась и его спутница, и оперативно прибывшие на место медики, однако сделать это не удалось.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рассказал очевидец об убийстве мастера спорта по борьбе в Москве.