«Решительный, смелый, не мог пройти мимо»: Друг об убитом мастере спорта

Друг мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, погибшего в ночь на 8 июня, рассказал, каким он знал известного борца. В интервью для 5-tv.ru Евгений отметил, что не был удивлен, услышав, что его знакомый заступился за беременную женщину. По его словам, спортсмен всегда боролся за справедливость и не мог пустить дело на самотек, увидев, как несколько человек пристают к девушке.

«Мимо он в любом случае не мог пройти. Сама ситуация такая. Серега у нас человек решительный, смелый, он никогда не мог пройти мимо такой ситуации. Но, то, что против толпы, тут не угадаешь, откуда тебе прилетит. Такое стечение обстоятельств получилось», — рассказал Евгений.

Друг мастера спорта по греко-римской борьбе подчеркнул, что Сергей всегда старался разрешить конфликт мирным путем и не ввязывался в драки. Перепалка с хулиганами на Южнобутовской улице в Москве стала для него исключением. Чуеву пришлось вступить в потасовку, чтобы защитить несчастную женщину, однако, не рассчитав силы при борьбе с группой мужчин, он обрек себя на гибель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вечером 8 июня Сергей Чуев сделал замечание мужчинам, пристававшим к беременной женщине. Хулиганы в ответ начали драку, а после скинули Чуева в пруд. В результате спортсмен скончался. Соседи погибшего отметили, что Сергей был хорошим человеком и в доме ни с кем конфликтов не имел.