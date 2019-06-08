Мастера спорта по борьбе избили до смерти и выбросили в пруд в Москве

Мастера спорта по греко-римской борьбе избили до смерти в парке и выбросили в пруд на юго-западе Москвы. Инцидент произошел в ночь на субботу, 8 июня, на Южнобутовской улице. Как стало известно 5-tv.ru, 34-летний Сергей Чуев заступился за беременную женщину, к которой приставали хулиганы.

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В ответ на сделанное замечание, трое злоумышленников начали жестоко избивать мужчину, нанося ему множественные удары руками и ногами в область головы. Когда обессиленный спортсмен упал в воду, разъяренные молодчики продолжили наносить ему увечья пока Сергей Чуев не скрылся под водой.

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Предполагаемые преступники скрылись с места происшествия. Ведется их розыск. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рассказал пострадавший о драке, в которой убили спецназовца ГРУ. По словам молодого человека, он хорошо помнит только то, как его самого ранили.