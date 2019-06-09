На месте гибели мастера спорта Сергея Чуева организовали мемориал

Возле пруда на Южнобутовской, где забили до смерти мастера спорта по борьбе, появился импровизированный мемориал с памятной табличкой о Сергее Чуеве. Спортсмен в ночь на субботу 8 июня заметил, как хулиганы пристают к беременной женщине и пришел к ней на помощь.

Чуев сделал хулиганам замечание, и они начали избивать мужчину, нанося удары по голове руками и ногами. Спортсмен упал в пруд неподалеку и его продолжили избивать, пока тот окончательное не скрылся под водой.

Теперь возле пруда появилась памятная табличка в честь Чуева, на которой кратко пересказана трагическая история произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемых в убийстве Чуева задержали, а также публиковал фотографии вероятных преступников.