5-tv.ru публикует фото подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. В распоряжении 5-tv.ru появились фотографии лиц, по предварительной информации, причастных к преступлению. По неподтвержденным данным, подозреваемых задержали в торговом центре «Бутово» в субботу, 8 июня. Сейчас они доставлены в отделение полиции.

Следователи возбудили уголовное дело по подпунктам «ж» и «и» части 2 статьи 105 УК РФ — «Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь на 8 июня на Южнобутовской улице в Москве забили до смерти мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Спортсмен сделал замечание мужчинам, пристававшим к беременной женщине. Хулиганы в ответ начали драку и после скинули Чуева в пруд. В результате Сергей скончался.