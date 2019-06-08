«Хорошим был, ни с кем не спорил»: Соседи об убитом мастере спорта Сергее Чуеве

В ночь на 8 июня на Южнобутовской улице в Москве забили до смерти мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Мужчина заступился за женщину, на которую напали хулиганы. По словам знакомых Сергея, спортсмен был миролюбивым человеком.
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Соседи Чуева, с которыми спортсмен общался достаточно близко, тоже говорят о высоких моральных качествах мужчины.
Согласно последним данным, полиция уже задержала подозреваемых в убийстве Чуева.
Ранее 5-tv.ru сообщал об обстоятельствах смерти Сергея Чуева. В ночь на 8 июня мужчина сделал замечание группе из трех человек, которые приставали к беременной женщине. Недовольные вниманием хулиганы набросились на спортсмена, избили его, а после бросили в пруд. Очевидцы пытались спасти пострадавшего, вызвали скорую помощь, однако спасти мужчину не удалось.