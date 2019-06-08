«Хорошим был, ни с кем не спорил»: Соседи об убитом мастере спорта Сергее Чуеве

В ночь на 8 июня на Южнобутовской улице в Москве забили до смерти мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Мужчина заступился за женщину, на которую напали хулиганы. По словам знакомых Сергея, спортсмен был миролюбивым человеком.

«Он хорошим человеком был. Ни с кем не спорил. Жил один, законной жены не было, но в последнее с одной девушкой жил. Работал, в выходные дни здесь бывал», — рассказал Уткир Тураев, консьерж дома, в котором жил погибший.

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Соседи Чуева, с которыми спортсмен общался достаточно близко, тоже говорят о высоких моральных качествах мужчины.

«Человек был хороший. Был бы плохим — не стал бы заступаться», — считают они.

Согласно последним данным, полиция уже задержала подозреваемых в убийстве Чуева.

Ранее 5-tv.ru сообщал об обстоятельствах смерти Сергея Чуева. В ночь на 8 июня мужчина сделал замечание группе из трех человек, которые приставали к беременной женщине. Недовольные вниманием хулиганы набросились на спортсмена, избили его, а после бросили в пруд. Очевидцы пытались спасти пострадавшего, вызвали скорую помощь, однако спасти мужчину не удалось.