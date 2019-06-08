Задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта Сергея Чуева

Следственный комитет задержал подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Спортсмена избили и скинули в пруд в ночь на 8 июня, после чего мужчина скончался.

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Следователи возбудили уголовное дело по подпунктам «ж» и «и» части 2 статьи 105 УК РФ — «Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений». Меньше суток спустя были задержаны несколько человек, которых подозревают в причастности к смерти Чуева.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, вечером 8 июня Сергей Чуев сделал замечание мужчинам, пристававшим к беременной женщине. Хулиганы в ответ начали драку, а после скинули Чуева в пруд. Очевидцы, в том числе спутница спортсмена, пытались спасти мужчину, вызвали скорую помощь. Но даже медики помочь пострадавшему не смогли. Он скончался. Соседи спортсмена отмечают, что Чуев был хорошим человеком и в доме ни с кем конфликтов не имел.