СК просит об аресте подозреваемых в убийстве мастера спорта Сергея Чуева

Задержаны подозреваемые в громком деле об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Шестерым гражданам в понедельник, 10 июня, выберут меру пресечения. Трагедия произошла в Южном Бутове.

По словам очевидцев, шумная компания подвыпивших гастарбайтеров приставала к беременной женщине. Сергей Чуев попытался урезонить хулиганов, те в ответ накинулись на него толпой, жестоко избили и сбросили в пруд. По некоторым данным, спортсмен был без сознания.

«Вытаскивали тоже мальчишки, такие худенькие, лет 14–17, в этом промежутке. Мы уже подбежали, когда, ну, скажем, у него не было даже нитевидного пульса. И вот так мы его сдали карете скорой помощи», — рассказывает очевидица.

Следственный комитет РФ

Возбуждено уголовное дело. Следователи восстанавливают картину произошедшего. Сергею Чуеву было 34 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на месте гибели мастера спорта организовали мемориал.