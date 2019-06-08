«Мы его откачивали»: Очевидец об убийстве мастера спорта по борьбе в Москве

, 13:49 Эксклюзивное интервью 208

Сергея Чуева избили до смерти в парке и выбросили в пруд в ночь на субботу, 8 июня, на Южнобутовской улице.

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Очевидец убийства мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, которое произошло в ночь на 8 июня на Южнобутовской улице в Москве, в интервью 5-tv.ru рассказала, как разворачивались события на месте трагедии.

По словам местной жительницы, по мосту проходила беременная девушка и трое молодых людей к ней стали приставать и вести себя по-хамски. Мимо проходила пара, гулявшая с собакой, и мужчина сделал замечание молодчикам, обратив внимание на их недостойное поведение.

«Ситуация была на мосту. Проходила девочка и шли вот эти вот. Стали ее хватать и еще что-то там, как-то юбки снимать и проходила пара, гуляли с собачкой. Мальчик увидел всю эту историю, и он им развернулся и сказал: „Что вы делаете?!“. Что-то на таком уровне…», — рассказывает свидетель произошедшего.

По словам очевидца, злоумышленники после сделанного замечания напали на спортсмена, сильно ударили и бросили в пруд. Мужчина от полученных травм самостоятельно не смог подняться. Ему пыталась безуспешно помочь спутница. На ее крики о помощи откликнулся прохожий и вскоре смог поднять Сергея Чуева из воды.

Женщина отмечает, что все, кто оказался на месте происшествия, пытались оказывать мужчине помощь до приезда скорой.

«Мы все его откачивали, приехала скорая, прибежал охранник. Школьники видели, как они убежали в метро», — говорит местная жительница.

Очевидец возмущена тем, что человек лишился жизни всего лишь из-за того, что сделал кому-то замечание о неподобающем поведении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мастера спорта по борьбе избили до смерти и выбросили в пруд в Москве.

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