Рособрнадзор представил результаты первых ЕГЭ в 2019 году

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки представила первые результаты единых государственных экзаменов (ЕГЭ) 2019-го года, передает RT.

В пресс-службе Рособрнадзора отметили, что результаты ЕГЭ по литературе, географии и базовой математике оказались на уровне прошлого года, а по профильной математике — улучшились.

«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — заявили в ведомстве.

В частности, число участников экзамена по базовой математике, не сумевших набрать минимальный балл, сократилось на пять тысяч человек по сравнению с 2018 годом. Высокий результат по профильной математике (от 81 до 100 баллов) показали 25 тысяч человек.

Результаты ЕГЭ по географии и литературе немного улучшились. В первом случае из 17 тысяч участников минимальный порог не преодолели 6%, во втором проходной балл не смогли набрать 4% из 44 тысяч экзаменуемых.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о нововведении в ЕГЭ-2019.