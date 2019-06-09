«Никого в беде не оставлял»: Друг о погибшем мастере спорта Сергее Чуеве

, 13:59 Эксклюзивное интервью 102

Спортсмен был убит в ночь на 8 июня в Москве группой хулиганов за то, что сделал замечание.

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Фото, видео: ВКонтакте

Друг убитого в Москве в ночь на 8 июня мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева Андрей в интервью 5-tv.ru рассказал, что спортсмен был уравновешенным человеком. 34-летний мужчина никого не оставлял в беде и никогда ни в чем никому не отказывал.

Андрей тяжело переживает трагедию. По его словам, это невосполнимая утрата.

«Спортом он увлекался и был уравновешенный. Никогда мимо никого не проходил, никого в беде не оставлял. Я приезжал в Москву, мне негде было жить, на работу устраивался. Мы с ним жили вместе, работали. Никогда в жизни не отказал ни в чем. Без него не могу теперь, я вчера день проплакал. Он мне нужен, а его больше не вернешь», — рассказывает друг Сергея Чуева Андрей.

Сергей Чуев заступился за беременную женщину, к которой приставали хулиганы. В ответ на сделанное замечание, трое злоумышленников начали жестоко избивать мужчину, нанося ему множественные удары руками и ногами в область головы.

Когда обессиленный спортсмен упал в воду, разъяренные хулиганы продолжили наносить увечья, пока Сергей Чуев не скрылся под водой. Спасти мужчину пыталась и его спутница, и оперативно прибывшие на место медики, однако сделать это не удалось.

Следственный комитет спустя менее суток с момента убийства задержал подозреваемых в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по подпунктам «ж» и «и» части 2 статьи 105 УК РФ — «Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений».

Возле пруда на Южнобутовской появился импровизированный мемориал с памятной табличкой о Сергее Чуеве, на которой кратко пересказана трагическая история произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал о героях нашего времени, отдавших жизнь за других — Никита Белянкин и Сергей Чуев.

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