Эксперт по языку тела: Брэдли Купера давно тяготили отношения с Ириной Шейк

, 14:47 Фото 833

Эксперт по языку тела и жестов проанализировала последние совместные снимки неожиданно расставшейся пары.

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Фото, видео: Instagram @bradleycooper__original

Известный американский актер Брэдли Купер тяготился отношениями с российской моделью Ириной Шейк уже давно. К такому выводу пришла эксперт по языку тела и жестов Бланка Кобб, проанализировав последние совместные снимки пары, расставшейся после четырех лет совместной жизни.

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Хотя появились сообщения, что инициатором развода была Ирина — якобы ей не хватало внимания партнера, Брэдли явно и сам был не в восторге от союза, считает Бланка. Она обращает внимание, что на снимке, сделанном в феврале на церемонии вручения «Оскаров», напряженность между Шейк и Купером видна невооруженным глазом.

Актер позировал на красной ковровой дорожке с Ириной и своей мамой Глорией. При этом руку матери держал очень близко к себе и немного выставлял вперед, демонстрируя гордость, в то время как руку жены как будто пытался спрятать за спиной. Кроме того, по перекрученной позе Ирины с видно, что она чувствует себя некомфортно.

Instagram @bradleycooper__original

«Это означает, что язык тела выдал ее, несмотря на красивую улыбку. Когда вы чувствуете себя неуверенно, мозг посылает конечностям сигнал о том, что что-то идет не так», цитирует эксперта Teleprogramma.pro.

Instagram @bradleycooper__original

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