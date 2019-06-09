«Где Алла?»: Фанаты возмутились, почему Галкин развлекается с детьми без жены

Известный российский телеведущий Максим Галкин опубликовал новое видео в Instagram, которое вызвало множество вопросов у его подписчиков. На кадрах телеведущий плавает в бассейне вместе со своими детьми: Гарри и Лизой. Чтобы отдых малышам не казался скучным, шоумен придумал для них новую забаву: он поочередно подбрасывает своих любимцев в воду, чем вызывает восторг у юных озорников, пишет URA.RU.

Фото: Внебрачная дочь актера Александра Головина госпитализирована

Самому отцу новое развлечение тоже пришлось по вкусу: он одновременно и малышам радость доставляет, и за своей физической формой следит.

«Подброс двадцатидвухкилограммовых детей в воду — лучшее упражнение для ВПП», — написал юморист под публикацией.

Многие подписчики были в восторге от забав Галкина. Они назвали ведущего идеальным отцом и заботливым семьянином и похвалили за то, что он уделяет столько времени детям.

«Идеальный отец!»

«Максим — кандидат на лучшего папу страны!»

«Супер папа! Такого бы всем деткам!»

«У хорошего отца счастливые дети!» — отметили фолловеры.

Другие, в свою очередь, поставили под сомнение репутацию шоумена как завидного семьянина и возмутились тому, как он может развлекаться без своей супруги — примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой.

«И маму в бассейн взяли бы!»

«Алла где? Почему без жены?»

«Где Алла? А так молодцы!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.u сообщал, что Галкин показал «побудочную веселуху» в 9 утра.