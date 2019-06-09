«Запасной наследник»: Принц Чарльз был недоволен, когда у него родился сын Гарри

, 21:17 309

Сын Елизаветы II надеялся, что у него родится девочка.

Фото: PA Wire/PA Images

Принц Чарльз был сильно разочарован, когда у него родился сын Гарри. Как отмечает Teleprogramma.pro со ссылкой на бывшего дворецкого принцессы Дианы, сын Елизаветы II надеялся, что на свет появится девочка, и, узнав, что ожидания не оправдались, на несколько дней уехал в Виндзор играть в конное поло со своими друзьями.

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Принцессе Диане было нелегко смириться с такой реакцией мужа. Поначалу она даже скрывала от него пол малыша, а после родов выслушала множество неодобрительных слов от своего супруга. Он назвал сына «запасным наследником» и был крайне недоволен цветом волос новорожденного.

«А, так это мальчик… Да еще и рыжий!», — цитирует Чарльза Teleprogramma.pro.

Как отмечает издание, после рождения Гарри отношения принцессы Дианы и ее супруга начали сильно ухудшаться. Она надеялась, что принц пересмотрит свое отношение к малышу, однако ее желаниям было не суждено сбыться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто может стать крестным ребенка Меган Маркл и принца Гарри.

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