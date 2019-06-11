Канделаки в сексуальном корсете объяснила мужчинам, как следить за собой

Тина Канделаки немало удивила своих подписчиков в Instagram, сопроводив советы мужчинам по уходу за лицом фотографией в сексуальном корсете.

«Под моим прошлым постом с лайфхаками один подписчик-мужчина задал интересный вопрос: а как же ухаживать за собой сильной половине человечества? Рассказываю…» — пишет Канделаки.

Она рекомендует мужчинам бороться с темными кругами под глазами при помощи патчей с углем бамбука, а также использовать контур для глаз, тканевые маски и другие косметические средства. Советы вызвали иронию у пользователей.

«Ох уж эти круги под глазами! Чтоб я делал без угля бамбука! Помогает обрести счастье, и жизнь сразу начинает бить ключом…»

«Тиночка, мы бы вам поверили, что это действует, если бы вы прекратили ходить на уколы и остались бы со своими патчами, кремами и водичкой для лица…» — пишут комментаторы.

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Однако подписчики быстро забыли о косметических средствах и переключились на обсуждение снимка Канделаки.

«Ужасно шикарная фигура»

«Хороша вы, Тина, хороша».

«Ну, просто Моника Беллуччи», — пишут поклонники.

Других наряд 43-летней телеведущей удивил, а некоторых и откровенно возмутил:

«Вот как не стыдно вам? Что за фото?»

«Почему в нижнем белье в ресторане?»

«Ждем фото в формате Ню»

«Почему-то неловко за нее…»

instagram @tina_kandelaki

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в День экологического образования Тина Канделаки решила привлечь внимание к необходимости беречь природу томным образом и эффектным декольте.