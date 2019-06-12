Путин призвал работать с полной отдачей для повышения благополучия россиян

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Президент РФ отметил, что любовь к России заложена у ее жителей в культурном, генетическом коде.

Фото, видео: ТАСС/Михаил Метцель, Пятый канал

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День России 17

Президент РФ Владимир Путин назвал долгом власти повышать качество жизни россиян и призвал работать для этого с полной отдачей.

«Повышение качества жизни, благополучие граждан — наша главная общая задача и цель. Мы должны работать ради ее достижения с полной отдачей и добиться таких результатов, чтобы их почувствовал каждый гражданин России», — заявил он на торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле.

Глава государства назвал это долгом и ответственностью перед людьми и страной.

Путин отметил, что любовь к России заложена у ее жителей в культурном, генетическом коде, в тех традициях сплоченности и преданности Родине, которые веками создавались, выковывались предками.

Он добавил, что в истории РФ было немало переломных этапов. В частности, он упомянул 1990-е годы, когда изменился экономический уклад и общественные отношения. Однако, по мнению российского лидера, несмотря на те сложные обстоятельства, россияне смогли в короткий срок создать правовой и экономический фундамент современной России, обеспечили прочность, надежность ее суверенитета и демократического устройства, сохранив мир и согласие между народами многонационального государства.

«Так было всегда в нашей истории: Отечество возрождалось и крепло благодаря солидарности и самоотверженному труду миллионов людей. И сегодня верность ценностям единства, высокой гражданственности, патриотизма определяет силу и жизнеспособность России, ее славная история создается каждый день, она в делах и достижениях наших граждан, в реализации их ярких идей, в стремлении покорять новые вершины», — заключил Путин.

Как передавал 5-tv.ru, ранее в День России Путин вручил в Кремле госпремии за достижения в сфере культуры и науки.

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