«Неоспоримый факт»: Волочкова в День России напомнила, что она великая балерина

Анастасия Волочкова поздравила соотечественников с Днем России

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова поздравила соотечественников с Днем России. Праздничный пост балерина опубликовала на своей странице в социальных сетях.

«С Днем России! Наша страна великая!» — написала она.

Знаменитая балерина подчеркнула, что стойкостью и сплоченностью россиян можно и нужно искренне гордиться. Волочкова также назвала себя частью великой истории России.

«А для меня большая гордость войти в историю, как настоящая русская балерина. И ведь это неоспоримый факт», — написала артистка.

Поздравление Волочкова решила сопроводить архивным видеороликом. На кадрах она исполняет балетную партию на пуантах прямо на Красной площади.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что необычное поздравление с Днем России сделал и певец Серж. Он выпустил клип, в котором собраны кадры главных событий новейшей истории и знаменитых достопримечательностей страны.

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