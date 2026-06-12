«Всегда будет свободной и единой»: бойцы СВО поздравили сограждан с Днем России

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 66 0

Они уверены, что пока наш народ един, мы непобедимы.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
День России

Минобороны: бойцы СВО поздравили сограждан с Днем России

Бойцы специальной военной операции записали видеопоздравление с Днем России. Кадры опубликовало Минобороны РФ в канале в мессенджере МАКС.

Российские военнослужащие записали ролик прямо из зоны СВО. Они обратились к своим согражданам, поблагодарили их за поддержку и отметили, как гордятся своей Родиной.

«Сердечно поздравляем граждан страны с Днем России. Этот день — символ нашей многовековой истории, величия и независимости. Пусть наша страна становится только сильнее, всегда будет свободной и единой. С мыслями о вас и о будущем нашей Отчизны мы с братьями стоим на страже интересов нашей Родины», — сказали бойцы.

Они отметили, что гордятся достижениями России во всех сферах: от науки до спорта. При этом подчеркнули, что за могуществом и славой страны стоят именно ее граждане. Военнослужащие добавили, что вместе мы сила. И что пока мы едины — мы непобедимы.

Также бойцы заверили, что продолжат защищать Родину и мирное небо над головой, ради лучшего будущего.

Кроме того, в министерстве отметили, что на передовой любовь к своей стране ощущается по-особенному.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что сила российского государства заключается в преемственности традиций и уважении к историческому наследию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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