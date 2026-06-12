Медведев в День России отправил портреты западных политиков в шредер

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Алена Куликова
Алена Куликова 1 928 0

Заместитель председателя Совбеза также заявил, что ни один враг «не помешает развитию и процветанию нашей Родины»

Дмитрий Медведев опубликовал ролик ко Дню России

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Тема:
День России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале продемонстрировал, что ждет тех, кто выступает против России.

Политик опубликовал видео, где портреты канцлера Германии Фридриха Мерца, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Великобритании Кира Стармера уничтожаются в шредере.

В своем поздравлении с Днем России Медведев подчеркнул: «Ни один враг не помешает развитию и процветанию нашей Родины».

«С Днем России!» — подписал он свой пост в мессенджере.

Ранее 5-tv.ru сообщили, что в стране стартовали длинные выходные, которые приурочены к национальному празднику. Россияне будут отдыхать до 15 июня.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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