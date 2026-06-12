«Бурдж-Халифа» в Дубае засиял цветами флага России
Власти ОАЭ не первый раз поздравляют страну с государственным праздником таким образом.
Фото, видео: Катеренчук Даниил/ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Самый высокий в мире небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае подсветили в цвета российского флага в честь Дня России. Кадры публикует 5-tv.ru.
Строительство башни «Бурдж-Халифа» велось с 2004 по 2010 год. Ее высота составляет 828 метров, а в здании насчитывается 163 этажа.
С 2007 года небоскреб считается самым высоким в мире и одной из главных достопримечательностей Дубая. Благодаря своей высоте его шпиль виден на расстоянии до 99 километров.
Уже по традиции, 12 июня каждого года, небоскреб освещается цветами российского триколора. Это дружественный жест, символизирующий близкие отношения между ОАЭ и Россией.
Множество лидеров иностранных государств поздравили Россию с государственным праздником.
Так, Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму. Такое же поздравительное послание направил российскому лидеру премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он уверен, что разносторонние связи между народами двух стран и их взаимная готовность вести открытый и конструктивный диалог будут и дальше помогать в сотрудничестве.
Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил Путина и всех россиян с Днем России. Он назвал страну уверенным в своей силе передовым государством и одной из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом.
Государственный секретарь США Марко Рубио также поздравил россиян с праздником. Он надеется, что завершение текущего конфликта на Украине создаст условия для более конструктивных и стабильных отношений между Москвой и Вашингтоном.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 12 июн
- Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России
- 12 июн
- От всей души и с размахом: как знаменитости поздравили граждан с Днем России
- 12 июн
- «Всегда будет свободной и единой»: бойцы СВО поздравили сограждан с Днем России
- 12 июн
- «Неоспоримый факт»: Волочкова в День России напомнила, что она великая балерина
- 12 июн
- Владимир Путин назвал главные ценности российского народа
- 12 июн
- Путин поздравил выдающихся деятелей страны с Днем России
- 12 июн
- Президент Путин рассказал, в чем заключается сила российского государства
- 12 июн
- Алиев поздравил Путина и россиян с Днем России
- 12 июн
- Медведев в День России отправил портреты западных политиков в шредер
- 12 июн
- Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем России
Читайте также
64%
Нашли ошибку?