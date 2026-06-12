Самый высокий в мире небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае подсветили в цвета российского флага в честь Дня России. Кадры публикует 5-tv.ru.

Строительство башни «Бурдж-Халифа» велось с 2004 по 2010 год. Ее высота составляет 828 метров, а в здании насчитывается 163 этажа.

С 2007 года небоскреб считается самым высоким в мире и одной из главных достопримечательностей Дубая. Благодаря своей высоте его шпиль виден на расстоянии до 99 километров.

Уже по традиции, 12 июня каждого года, небоскреб освещается цветами российского триколора. Это дружественный жест, символизирующий близкие отношения между ОАЭ и Россией.

Множество лидеров иностранных государств поздравили Россию с государственным праздником.

Так, Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму. Такое же поздравительное послание направил российскому лидеру премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он уверен, что разносторонние связи между народами двух стран и их взаимная готовность вести открытый и конструктивный диалог будут и дальше помогать в сотрудничестве.

Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил Путина и всех россиян с Днем России. Он назвал страну уверенным в своей силе передовым государством и одной из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом.

Государственный секретарь США Марко Рубио также поздравил россиян с праздником. Он надеется, что завершение текущего конфликта на Украине создаст условия для более конструктивных и стабильных отношений между Москвой и Вашингтоном.

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