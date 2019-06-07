Путин высказался о противниках «Северного потока — 2»

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Президент России назвал препятствующие строительству энергетического проекта страны привыкшими к «исключительности и вседозволенности».

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, Пятый канал

Тема:
Северный поток — 2 136

Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019), президент России Владимир Путин заявил, что реализации «Северного потока» мешают те, кто не привык платить по счетам.

«Это (строительство газопровода — Прим. ред.) не укладывается в логику и не соответствует интересам тех, кто в рамках существующей универсалистской модели привык к исключительности и вседозволенности, к тому, что их счетам должны платить другие. И потому проект бесконечно пытаются и пытались торпедировать», — отметил президент.

Российский лидер также подчеркнул, что реализация энергетического проекта отвечает национальным интересам всех стран-участников.

«Если бы не отвечал, мы бы не увидели там европейских партнеров, ну кто туда насильно притащит. Пришли, потому что заинтересованы в реализации этого проекта», — сказал Путин.

Газопровод «Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Большинство европейских государств поддерживают проект, против выступают Польша, Украина, прибалтийские страны и США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пяти видах санкций в отношении участников строительства «Северного потока — 2».

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