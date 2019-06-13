На Пятом канале акция «День добрых дел» для Захара Селедкова

, 9:43 Эфирная новость 51

Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 2425 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

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Фото, видео: Пятый канал

Тема:
День Добрых Дел 254

Сегодня вместе с фондом «Свет» мы собираем деньги для 11- летнего Захара. У мальчика — лимфома Ходжкина. С таким злокачественным заболеванием врачи научились успешно бороться, но в случае с Захаром, все оказалось сложнее.

Курсы химиотерапии не помогали. Оставался единственный способ — имуннотерапия, инновационный препарат, который буквально вдохнул в мальчика новую жизнь. Он уже может позволить себе маленькие детские радости — прогулки и мороженое. Но спасительный препарат стоит немалых денег — чтобы продолжить лечение, маме Захара нужно собрать почти полтора миллиона рублей.

Без помощи неравнодушных людей в борьбе с опасной болезнью не справиться.

Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 2425 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Ян Воксресенский встретился с мальчиком и его родными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зрители Пятого канала помогли собрать деньги на лечение для Радимы Рассаевой.

Тема:
День Добрых Дел 254
7 июн
Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Радимы Рассаевой
6 июн
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Радимы Рассаевой
31 мая
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30 мая
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Леры Верияловой
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17 мая
Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Софьи Тыць
16 мая
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Софьи Тыць
9 мая
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Егора Стрекальцова
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Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Глеба Климкина
2 мая
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Глеба Климкина

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На Пятом канале акция «День добрых дел» для Захара Селедкова
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