Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Радимы Рассаевой

, 10:16 Эфирная новость 19

У девочки остеосаркома — рак костей. На помощь пришли вы, зрители Пятого канала.

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Фото, видео: Пятый канал

Тема:
День Добрых Дел 253

В пятницу, 7 июня, подводим итоги акции «День добрых дел». Накануне, 6 июня, героиней нашего сюжета стала 13-летняя Радима. Из-за остеосаркомы девочке удалили кость в руке и заменили на протез. Болезнь отступила, но Радима подросла и сейчас ей требуется более современный протез.

На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Линия Жизни» 5 миллионов 843 тысячи 850 рублей. Спасибо вам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах акции «День добрых дел» для девочки Леры с врожденным пороком сердца.

Тема:
День Добрых Дел 253
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