Родных Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, отдав вместо Чучи другого кота

, 14:16 342

Вместо любимого питомца мошенники привезли в дом Алибасова чужого лысого кота.

Фото: Пятый канал

Тема:
Отравление Бари Алибасова 45

Семью Бари Алибасова обманули на 800 тысяч рублей. Мошенники принесли родственникам лысого кота, которого выдали за пропавшего недавно питомца.

Видео: Бузова в сверкающих трусах смутила своих поклонников

Кот Чуча породы канадский сфинкс пропал 11 июня — животное сбежало из квартиры во время пресс-конференции. Нашедшему сын Бари Алибасова пообещал выплатить 800 тысяч рублей или дать проходку на концерт группы «На-На».

Читайте также

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

Спустя некоторое время PR-директору музыкального коллектива Вадиму Горожанкину позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что он нашел Чучу. Звонивший выбрал денежное вознаграждение и просил передать его как можно скорее, поскольку он очень спешит на поезд. Алибасова-младшего в этот момент не было в городе, и после телефонной консультации с Горожанкиным было решено, что ассистентка Бари Каримовича заберет из квартиры отложенные для этих целей деньги и передаст нашедшему кота человеку.

Женщина также должна была снять на видео момент передачи животного, однако мужчина отказался участвовать в съемке, объяснив это нежеланием пиара на добром деле. В квартиру он подниматься также отказался. Кота неизвестный отдал в переулке рядом с домом и поспешно скрылся.

Однако когда полчаса спустя приехал помощник Бари Алибасова, хорошо знакомый с Чучей, выяснилось, что кот «фальшивый» — вместо любимца семьи мошенник принес похожего кота той же породы.

«Бари сказал, что договоренность о выплате вознаграждения нашедшему Чучу остается в силе. Поиск продолжается», — рассказывает Горожанкин.

Ранее 5-tv.ru публиковал фотографию Чучи из семейного архива Бари Алибасова.

Тема:
Отравление Бари Алибасова 45
12 июн
Фото: Пропал любимый кот Бари Алибасова — канадский сфинкс Чуча
12 июн
Состояние Бари Алибасова врачи оценивают как тяжелое
11 июн
Сын Бари Алибасова не исключает версию умышленного отравления отца
11 июн
PR-директор Алибасова: Продюсер стал не первой жертвой отравления «Кротом»
11 июн
«Он в отличном настроении»: Сын Бари Алибасова о состоянии отца — видео
11 июн
Группа «На-На» опубликовала видеокадры очнувшегося Бари Алибасова
11 июн
«Алибасова „Кротом“ не возьмешь!» — Садальский поддержал очнувшегося продюсера
11 июн
«Ничего не понимает»: Солист «На-На» Политов о состоянии Алибасова
11 июн
Бари Алибасов потерял память и не может назвать своего имени
11 июн
Первые фото! Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна

Читайте также

+17° Днём +20°
Ночью +8°
64.63
0.11 73.01
-0.03
Гороскоп на 13 июня: Стрельцы, погрузитесь в любовь!

Последние новости

15:32
Принятый за Сергея Цапка «вор в розыске» пока не задержан — фото
15:24
На борту загоревшегося в Оманском заливе танкера находились 12 россиян — видео
15:12
Репортаж: Какие темы обсудят на саммите ШОС
15:07
Ласковые объятия Лазарева и Билана понравились Баскову — фото
15:02
«Очередное шоу»: Мамаев оценил судебный процесс по делу о драках
14:51
«Это привлекает туристов»: Оксимирон поддержал легализацию стрит-арта
14:37
Пожар произошел на территории завода «Красный выборжец» в Петербурге
14:37
Самолеты ВКС России нанесли удары по террористам в Сирии
14:24
Принц Гарри публично осадил болтливую Меган Маркл — видео
14:16
Родных Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, отдав вместо Чучи другого кота
14:00
Отец Лунева: в день скандала во «Внуково» футболист отмечал годовщину свадьбы
13:44
Путин уволил двух генералов полиции из-за «дела Голунова»
13:44
Скончалась актриса из «Секса в большом городе»
13:35
Евгения Медведева перепутала цвета российского флага и вызвала гнев фанатов
13:23
Видео: похудевшие Кокорин и Мамаев попросили в суде справедливости
13:18
«Поздно уже завязывать» — фанаты боятся за здоровье Григорьева-Апполонова
13:08
Видео: увлеченный математикой турок выучил русский язык ради Перельмана
12:56
«Воскресший» на Кубани Цапок оказался вором в федеральном розыске
12:49
Слышны взрывы: Видео горящих танкеров в Оманском заливе
12:41
Уголовное прошлое? Какое преступление вменяли вратарю «Зенита» Луневу 11 лет назад

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Выставка «Алые паруса вместе с Россией» в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр»

С 25 июня по 10 сентября 2019 года в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр» будет проходить выставка, посвященная истории праздника выпускников «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

Стали известны участники концерта на празднике «Алые паруса»

Концерт на петербургском празднике выпускников «Алые паруса», который состоится 23 июня на Дворцовой площади, откроет популярный диджей, певец, актер и телеведущий Маркус Рива. Он исполнит хит «Сегодня город не спит, и снова шансы равны!».

5-tv.ru

Реклама