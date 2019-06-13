Родных Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, отдав вместо Чучи другого кота

Семью Бари Алибасова обманули на 800 тысяч рублей. Мошенники принесли родственникам лысого кота, которого выдали за пропавшего недавно питомца.

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Кот Чуча породы канадский сфинкс пропал 11 июня — животное сбежало из квартиры во время пресс-конференции. Нашедшему сын Бари Алибасова пообещал выплатить 800 тысяч рублей или дать проходку на концерт группы «На-На».

Спустя некоторое время PR-директору музыкального коллектива Вадиму Горожанкину позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что он нашел Чучу. Звонивший выбрал денежное вознаграждение и просил передать его как можно скорее, поскольку он очень спешит на поезд. Алибасова-младшего в этот момент не было в городе, и после телефонной консультации с Горожанкиным было решено, что ассистентка Бари Каримовича заберет из квартиры отложенные для этих целей деньги и передаст нашедшему кота человеку.

Женщина также должна была снять на видео момент передачи животного, однако мужчина отказался участвовать в съемке, объяснив это нежеланием пиара на добром деле. В квартиру он подниматься также отказался. Кота неизвестный отдал в переулке рядом с домом и поспешно скрылся.

Однако когда полчаса спустя приехал помощник Бари Алибасова, хорошо знакомый с Чучей, выяснилось, что кот «фальшивый» — вместо любимца семьи мошенник принес похожего кота той же породы.

«Бари сказал, что договоренность о выплате вознаграждения нашедшему Чучу остается в силе. Поиск продолжается», — рассказывает Горожанкин.

Ранее 5-tv.ru публиковал фотографию Чучи из семейного архива Бари Алибасова.