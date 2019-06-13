Адвокат Кокорина намекнула, что в тюрьму футболистов «отправили» журналисты

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Очередное рассмотрение нашумевшего дела Александра Кокорина, его брата Кирилла, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого проходит в Мосгорсуде в четверг, 13 июня.

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Фото, видео: РИА Новости / Евгений Биятов, Пятый канал

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 281

Адвокат футболиста Александра Кокорина — Татьяна Стукалова — считает, что ее подзащитный, а также брат игрока «Зенита» Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий оказались за решеткой благодаря журналистам.

Такое заявление Стукалова сделала во время очередного рассмотрения материалов нашумевшего дела Кокорина и Мамаева в Мосгорсуде в четверг, 13 июня, передает РЕН ТВ. Суд рассматривает жалобу адвокатов футболистов, согласно которой статья «Хулиганство» и составы преступлений с формулировкой «из хулиганских побуждений» должны быть удалены из дела.

Так, во время одного из выступлений в суде юрист сказала, что СМИ сыграли в деле спортсменов серьезную роль, поскольку видеозаписи драк с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева оказались в эфирах и на порталах практически сразу после произошедшего 8 октября 2018 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывали, что игроки «Зенита» и «Краснодара» прибыли на заседание в хорошем настроении.

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