Звезда Болливуда: Регина Тодоренко исполнила зажигательный танец

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась с подписчиками в Instagram очень зажигательным танцем. На видео звезда программы «Орел и решка» энергично двигается вместе со своей гостьей под индийскую музыку.

«Танец на кастинг в Болливуд. Мечтала стать звездой Болливуда», — подписала пост Регина. Судя по всему, это кусочек видео из программы «Регина+1», которая выходит на одном из телеканалов.

Поклонникам явно понравился танец, они оставили восторженные комментарии:

«Сколько в вас позитива! Смотрю и радуюсь!»

«Регина огонь! Девочка красотка!

«Классно станцевали!», — написали фанаты.

Регина Тодоренко ведет wellness-шоу для молодых мам — «Регина+1», а также у нее есть своя программа на Youtube «Пятница с Региной». Вместе с супругом Владом Топаловым они воспитывают шестимесячного сына.

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Ранее 5-tv.ru опубликовал видео, где Регина Тодоренко показала, как ее шестимесячный сын играет на фортепиано.