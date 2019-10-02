Аэрофлот прокомментировал обвинение, предъявленное пилоту аварийно севшего SSJ 100

В среду, 2 октября, стало известно, что следствие предъявило обвинение командиру экипажа самолета Superjet 100 Денису Евдокимову, 5 мая аварийно посадившему лайнер в аэропорту «Шереметьево». Пилоту вменяется нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. По этой статье Евдокимову грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

По информации ТАСС, командир экипажа SSJ-100 свою вину по делу об авиакатастрофе в «Шереметьево» не признает.

Представитель авиаперевозчика прокомментировал появившуюся информацию и снова призвал СМИ не делать преждевременных заключений по этой трагической истории до завершения официального расследования.

«Аэрофлот оказывает всяческое содействие следственным органам, проводящим расследование. Только после всестороннего, тщательного изучения всех фактов возможно установить реальные причины катастрофы и принять необходимые меры, чтобы избежать в будущем повторения подобных трагических ситуаций», — отметил представитель авиакомпании.