КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента

Конституционный суд Молдавии в субботу, 15 июня, аннулировал решения, принятые им с 7 по 9 июня и повлекшие за собой политический кризис в стране. Это, в частности, касается решений о роспуске парламента и проведения в стране досрочных выборов, сообщает «Экономика сегодня».

Президент Молдавии Игорь Додон приветствовал вердикт КС и объявил, что кризисная ситуация в стране преодолена.

«Все сомнительные юридические толкования были отменены. Политический и конституционный кризисы в стране преодолены», - цитирует Додона ТАСС.

Кризис в Молдавии разразился после того, как возглавляемая президентом страны Партия социалистов и проевропейский блок ACUM на день опоздали с созданием парламентской коалиции и формированием правительства. Конституционный суд счел их решения незаконными. В результате правительство сформировала Демократическая партия.

Политическое дежавю: что происходит в Молдавии — репортаж

Президент России Владимир Путин заявил, что власть в Молдавии узурпирована олигархами, и Москва намерена поддержать избранного главу государства Игоря Додона и его партнеров по коалиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидер оппозиционной Додону Демократической партии Молдавии олигарх Владимир Плахотнюк и несколько его соратников покинули страну сразу после того, как правительство Павла Филипа объявило, что согласно уйти в отставку.