«Киркоров чихнул»: Соцсети высмеяли Серябкину за фото с «серебряным» лицом

Бывшая солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина, выступающая под сценическим псевдонимом MOLLY, опубликовала в своем Instagram три новых снимка, на которых она позирует с «серебряной» маской на лице и в сексуальном трико телесного цвета.

«Нежность и страх, которому не страшно смотреть в глаза», — подписала фото певица.

Мнения подписчиков о привлекательности загадочного образа разошлись диаметрально.

«Это отсылка к песне «Серебро на лицо?»

«Оля… изящно»

«Нимфа»

«Такая нереальная, из какой галактики приземлилась?»

«Грудь супер», — пишут одни.

Instagram @serebro_official

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«Почему всегда в трусах, есть красивые платья?»

«Это типа собака Баскервилей? С фосфором на морде?»

«Киркоров чихнул на лицо», — издеваются другие.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Серябкина свела поклонников с ума фотографиями, на которых запечатлена в очень откровенном белоснежном наряде.