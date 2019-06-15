«Киркоров чихнул»: Соцсети высмеяли Серябкину за фото с «серебряным» лицом

Бывшая солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина, выступающая под сценическим псевдонимом MOLLY, опубликовала в своем Instagram три новых снимка, на которых она позирует с «серебряной» маской на лице и в сексуальном трико телесного цвета.
«Нежность и страх, которому не страшно смотреть в глаза», — подписала фото певица.
Мнения подписчиков о привлекательности загадочного образа разошлись диаметрально.
«Это отсылка к песне «Серебро на лицо?»
«Оля… изящно»
«Нимфа»
«Такая нереальная, из какой галактики приземлилась?»
«Грудь супер», — пишут одни.
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«Почему всегда в трусах, есть красивые платья?»
«Это типа собака Баскервилей? С фосфором на морде?»
«Киркоров чихнул на лицо», — издеваются другие.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Серябкина свела поклонников с ума фотографиями, на которых запечатлена в очень откровенном белоснежном наряде.