The Guardian: Лондон и Москва рассматривают варианты разморозки отношений

Правительство Великобритании ищет контакта с Россией и обсуждает возможности встречи Терезы Мэй с Владимиром Путиным, сообщает The Guardian. Издание обозначает эту ситуацию как «разморозку отношений» после инцидента в Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон, несмотря на отсутствие доказательств, обвинил в этом инциденте Москву.

The Guardian утверждает, что британские власти по-прежнему винят в отравлении Кремль, но готовы к частичному восстановлению отношений. МИД Великобритании может удовлетвориться заявлением российской стороны о том, что подобные инциденты больше не повторятся.

Отмечается, что уходящая с поста премьера Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке. Это будет последний сбор «двадцатки», на котором Великобританию будет представлять Мэй.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Великобритания назвала условие для улучшения отношений с Россией.